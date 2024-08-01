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DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 августа 2024, 00:24
DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении
скриншот карты DeepState

Аналитики DeepState обновили карту, отметив, что россияне оккупировали Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Источник: карта DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Тимофеевку и продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке".

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Что предшествовало: В вечерней сводке Генштаб сообщал, что на Покровском направлении с начала этих суток шли 43 боя недалеко от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка.

Темы: Донецкая областьоккупациявойна
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