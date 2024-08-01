Обломки сбитых "Шахедов" ранили 2 человек на Киевщине – ОВА
Россияне ночью 1 августа атаковали Киевскую область "Шахедами", в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека и повреждены частные дома.
Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь Кравченко: "Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.
К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека".
Детали: По словам главы ОВА, мужчину и женщину доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.
Также на 8 утра известно, что повреждены 2 частных дома в одном из населенных пунктов области – у них побиты кровли, посечены фасады, выбиты окна и двери.
На местах падения обломков работают оперативные группы, подытожил Кравченко.
Предыстория:
- В ночь на 31 июля в Киевской области из-за массированной атаки ударных беспилотников зафиксировали повреждение 13 частных домов в четырех районах, в одном из домов в результате падения обломков беспилотника возник пожар.