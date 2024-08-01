Обломки сбитых "Шахедов" ранили 2 человек на Киевщине – ОВА

Россияне ночью 1 августа атаковали Киевскую область "Шахедами", в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека и повреждены частные дома.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

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К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека".

Детали: По словам главы ОВА, мужчину и женщину доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.

Также на 8 утра известно, что повреждены 2 частных дома в одном из населенных пунктов области – у них побиты кровли, посечены фасады, выбиты окна и двери.

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На местах падения обломков работают оперативные группы, подытожил Кравченко.

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