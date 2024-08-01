Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Обломки сбитых "Шахедов" ранили 2 человек на Киевщине – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 1 августа 2024, 09:12
Обломки сбитых Шахедов ранили 2 человек на Киевщине – ОВА
Последствия падения обломков сбитых "Шахедов" на Киевщине. Фото полиции

Россияне ночью 1 августа атаковали Киевскую область "Шахедами", в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека и повреждены частные дома.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook 

Прямая речь Кравченко: "Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

Реклама:

К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека".

Детали: По словам главы ОВА, мужчину и женщину доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.

Также на 8 утра известно, что повреждены 2 частных дома в одном из населенных пунктов области – у них побиты кровли, посечены фасады, выбиты окна и двери.

ВИДЕО ДНЯ

На местах падения обломков работают оперативные группы, подытожил Кравченко.

Предыстория:

  • В ночь на 31 июля в Киевской области из-за массированной атаки ударных беспилотников зафиксировали повреждение 13 частных домов в четырех районах, в одном из домов в результате падения обломков беспилотника возник пожар.

Темы: Киевская областьШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Киевская область
В столице и области объявляли воздушную тревогу, на Киевщине работала ПВО
В Киевской области в рамках дерусификации переименовали 316 улиц
Атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены 13 домов, в одном тушили пожар
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: