Атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены 13 домов, в одном тушили пожар

В ночь на 31 июля в Киевской области из-за массированной атаки ударных беспилотников зафиксировано повреждение 13 частных домов в четырех районах, в одном из домов в результате падения обломков беспилотника возник пожар.

Источник: ГСЧС в Facebook, председатель Киевской ОДА в Telegram, МВД в Facebook

Дословно: "Ночью в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома".

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Детали: Спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован в 4.14 на площади 60 квадратных метров.

Погибших и травмированных нет. К ликвидации пожара привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Обновлено. Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко позже сообщил, что по состоянию на 9.30 уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины. Обломками повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

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Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Падение большинства обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

Напомним: В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.