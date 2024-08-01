Обломки "Шахеда" попали в дом российского оппозиционера на Киевщине – источники

В результате российской атаки 1 августа от падения обломков дрона-камикадзе пострадал дом российского оппозиционера Ильи Пономарева на Киевщине, он сам и его жена получили ранения.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, полиция Киевщины, Пономарев в соцсети Х (Twitter)

Детали: Утром 1 августа оккупанты пытались нанести очередной удар беспилотниками по Киевской области.

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Полицейские сообщили, что в одном из районов муж и жена получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им оказывается соответствующая помощь.

По данным источников "Украинской правды", речь идет об Илье Пономареве и его жене.

Сам бывший депутат Госдумы РФ в соцсетях отметил, что сегодня - его второй день рождения.

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Прямая речь: "Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже".