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Зеленский: Россиянам уже не удастся взять Харьков, теперь у них в приоритете другая цель

Александр ШумилинЧетверг, 1 августа 2024, 12:05
Зеленский: Россиянам уже не удастся взять Харьков, теперь у них в приоритете другая цель
Покровское направление. Deep State

Президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как россиянам не удалось наступление на Харьков в начале лета, они сменили главную цель и теперь приоритетом для них является захват Покровска в Донецкой области. 

Источник: интервью Зеленского французским журналистам

Прямая речь: "Весь восток сложный. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск.

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Конечно, там есть и Константиновка, конечно, они целятся и на Торецк, конечно они хотят и планы у них есть по Славянску, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении".

Предыстория:

Темы: ХарьковЗеленский
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