Сырский о ситуации на востоке: Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение трех суток работал на Восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Источник: Сырский

Детали: По его словам, основными задачами работы в бригадах было изучение обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализе эффективности выполнения боевых задач, решении проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА, средствами РЭБ и оказании помощи командирам в организации боевых действий.

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Главнокомандующий отметил, что по всем направлениям наступления россиян продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех.

ФОТО: FACEBOOK/ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВС УКРАИНЫ

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск.

На Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но мы держим наши позиции", - отметил Сырский.

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По его словам сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон.

Кроме того, россияне штурмуют позиции Сил обороны в районах Нью Йорка, Южного, Железного. На Харьковском направлении идут тяжелые бои в районе Глубокого, Волчанска, но враг успеха не имеет, несет существенные потери.

ФОТО: FACEBOOK/ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВС УКРАИНЫ

Прямая речь: "Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло.

Силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас обнаруживают и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении".

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