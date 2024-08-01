Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Кремле прокомментировали идею участия РФ в Саммите мира и возможность переговоров

Станислав ПогориловЧетверг, 1 августа 2024, 18:11
В Кремле прокомментировали идею участия РФ в Саммите мира и возможность переговоров
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "открыта" для переговоров о прекращении войны в Украине, но не доверяет украинским властям и пока Саммит мира с участием РФ не готовится.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Детали: По словам Пескова, кремлевский лидер Владимир Путин якобы "неоднократно декларировал", что РФ открыта для переговоров о прекращении войны в Украине.

Реклама:

Пресс-секретарь Путина также выразил готовность "разговаривать" с украинской властью, но ей, по мнению Кремля, "доверять нельзя". Также Песков посетовал, что "Россия видит невнятные рассуждения о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика".

Говоря об идее участия РФ во втором Саммите мира, Песков отметил, что "никакого саммита с участием России пока не готовится", - сказал Песков.

Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия участвовала во втором Саммите мира, а потому "Украина не может выступать против этой инициативы".

Темы: РосcияУкраинавойнамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Росcия
Турция сообщила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом
Турция подтвердила, что обмен заключенными между РФ и США состоится в аэропорту Анкары
Обмен заключенными между РФ и Западом: среди 24 человек убийца Красиков и оппозиционер Кара-Мурза – CBS
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: