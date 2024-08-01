Пресс-секретарь правителя страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "открыта" для переговоров о прекращении войны в Украине, но не доверяет украинским властям и пока Саммит мира с участием РФ не готовится.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Детали: По словам Пескова, кремлевский лидер Владимир Путин якобы "неоднократно декларировал", что РФ открыта для переговоров о прекращении войны в Украине.

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Пресс-секретарь Путина также выразил готовность "разговаривать" с украинской властью, но ей, по мнению Кремля, "доверять нельзя". Также Песков посетовал, что "Россия видит невнятные рассуждения о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика".

Говоря об идее участия РФ во втором Саммите мира, Песков отметил, что "никакого саммита с участием России пока не готовится", - сказал Песков.

Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия участвовала во втором Саммите мира, а потому "Украина не может выступать против этой инициативы".