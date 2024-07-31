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Зеленский: Раз мир хочет, чтобы Россия была на втором Саммите мира, мы не можем быть против

Валентина РоманенкоСреда, 31 июля 2024, 20:19
Зеленский: Раз мир хочет, чтобы Россия была на втором Саммите мира, мы не можем быть против
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорит, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия участвовала во втором Саммите мира, а потому "Украина не может выступать против этой инициативы".

Источник: глава государства в интервью французским СМИ

Прямая речь: "Большинство мира сегодня говорит, что на втором Саммите представители России должны быть, иначе мы не достигнем мощных результатов. Потому что воюет Россия против Украины, и это и есть стороны этой войны, и поэтому всему миру нужно, чтобы представители России были на втором Саммите.

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Я сказал, мы договаривались, я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки совместного плана. Мы его подготовим с вами, и он будет на столе. И, пожалуйста, раз весь мир хочет, чтобы они были за столом, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить.

И там будут эти условия. Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91-го года... Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины - это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не значит, что только благодаря оружию. Я считаю, что сегодня мы стоим на фронте, пока Россия хочет воевать, будет готов план, будет у нас сильная позиция, будет весь мир, большинство стран согласится с этим планом и будет на столе этот план. И потом, пожалуйста, мы можем решить эти вопросы дипломатически, если Россия захочет".

Детали: По словам Зеленского, до конца ноября украинская власть должна подготовить план, который будет основан на Формуле мира, которая была представлена уже публично на первом Саммите мира.

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Прямая речь: "Я сказал, что ко второму Саммиту я ставлю такие даты нашим дипломатам, и просил об этом международных наших партнеров, чтобы мы до ноября месяца могли закончить с этим документом. И там будет все выписано. И там будет и территориальная целостность, и суверенитет и так далее. И вот этот план будет ко второму Саммиту подготовлен".

Что предшествовало: 23 июля высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но не на условиях правителя РФ Владимира Путина.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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