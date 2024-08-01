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Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Станислав ПогориловЧетверг, 1 августа 2024, 18:53
Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: АРМИЯ ИНФОРМ

Генеральный штаб ВСУ рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", предоставляющие возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

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Детали: В Генштабе считают, что внедрение этих изменений позволит: упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации; командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты Украины.

Также военнообязанные смогут выбрать вакантные должности, которые есть в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам; нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Напомним: По данным ОГП, за 6 месяцев 2024 года правоохранители зарегистрировали 116 уголовных производств по статье 342 Уголовного кодекса Украины о сопротивлении работникам полиции и военным, из них только 43 дела дошли до суда.

Темы: Вооруженные силывойнаТЦК
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