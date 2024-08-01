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Командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК - депутат

Ангелина Страшкулич, Татьяна ОлейникЧетверг, 1 августа 2024, 21:41
Командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК - депутат
Федор Вениславский. Фото - ОП

Командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. Но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.

Источник: член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "ТЦК имеют свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли на встречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Попасть в выбранное подразделение можно было только путем заключения контракта. Но далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам. Генштаб предлагает такой механизм: если военнообязанный хочет присоединиться к конкретной части, он может сделать это вступив в коммуникацию с командиром. То есть командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК".

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Детали: Он уточнил, что коммуникация между добровольцами и военными частями будет происходить как по инициативе граждан, так и по инициативе командиров.

"Человек может сам найти часть, обратиться к командиру, а он уже будет решать, призывать ли его. Но часть также может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получил из "Резерв+" или реестра военнообязанных "Оберіг", - обьяснил Вениславский.

Вместе с тем член комитета подчеркнул, что инициатива Генштаба ВСУ должна быть утверждена постановлением Кабинета министров. Механизм сможет заработать только после принятия соответствующего решения.

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Предыстория:

  • Генеральный штаб ВСУ 1 августа рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.

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Темы: ТЦКмобилизация
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