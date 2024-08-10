ISW: Россия не хочет передислоцировать войска на Курск, чтобы не сорвать наступление

Российское военное командование может сейчас сопротивляться передислокации сил с других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы события в Курской области сорвали российские наступательные операции на востоке Украины.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Российское военное командование, похоже, полагается на существующие подразделения, развернутые в районе границы, и на легкодоступные силы в тылу, большинство из которых - это подразделения, укомплектованные солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, для противодействия ситуации в Курской области.

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Эти подразделения, вероятно, первыми отреагируют, даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра военных действий".

Детали: Российское военное командование, по сообщениям, перебросило силы из неопределенных оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, спецназ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России [ГРУ]), силы специальных операций (ССО), дополнительный чеченский спецназ "Ахмат", действующий под эгидой Министерства обороны России, а также так называемый "1-й армейский корпус "Донецкой народной республики" и бывших военнослужащих "Группы Вагнера" в районы Курской области.

Дословно: "Российское военное командование, возможно, перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения с восточной или южной Украины, но для прибытия таких подразделений в Курскую область, вероятно, понадобится дополнительное время".

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Еще детали: Российский военный блогер сообщил, что подразделения 44-го армейского корпуса (Ленинградский военный округ) российской Северной группировки войск действуют вблизи Рыльска, однако предположил, что российское военное командование, возможно, перебрасывает подразделения, которые накопило для наступательной операции на севере Харьковской области.

Если это правда, то, возможно, российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков фронта.

Более масштабная передислокация российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будет более медленной, и более боеспособные фронтовые подразделения могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.

Ключевые выводы ISW за 9 августа: