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ISW: Россия не хочет передислоцировать войска на Курск, чтобы не сорвать наступление

Алена ИвашкивСуббота, 10 августа 2024, 05:24
ISW: Россия не хочет передислоцировать войска на Курск, чтобы не сорвать наступление
фото: РосСМИ

Российское военное командование может сейчас сопротивляться передислокации сил с других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы события в Курской области сорвали российские наступательные операции на востоке Украины. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Российское военное командование, похоже, полагается на существующие подразделения, развернутые в районе границы, и на легкодоступные силы в тылу, большинство из которых - это подразделения, укомплектованные солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, для противодействия ситуации в Курской области. 

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Эти подразделения, вероятно, первыми отреагируют, даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра военных действий". 

Детали: Российское военное командование, по сообщениям, перебросило силы из неопределенных оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, спецназ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России [ГРУ]), силы специальных операций (ССО), дополнительный чеченский спецназ "Ахмат", действующий под эгидой Министерства обороны России, а также так называемый "1-й армейский корпус "Донецкой народной республики" и бывших военнослужащих "Группы Вагнера" в районы Курской области. 

Дословно: "Российское военное командование, возможно, перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения с восточной или южной Украины, но для прибытия таких подразделений в Курскую область, вероятно, понадобится дополнительное время". 

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Еще детали: Российский военный блогер сообщил, что подразделения 44-го армейского корпуса (Ленинградский военный округ) российской Северной группировки войск действуют вблизи Рыльска, однако предположил, что российское военное командование, возможно, перебрасывает подразделения, которые накопило для наступательной операции на севере Харьковской области.

Если это правда, то, возможно, российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков фронта. 

Более масштабная передислокация российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будет более медленной, и более боеспособные фронтовые подразделения могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.

Ключевые выводы ISW за 9 августа:

  • Российские источники заявили 9 августа, что украинские войска продвинулись дальше на восток в Курской области, но, вероятно, уже не продвинулись так далеко на север или запад, как утверждали российские источники ранее, 8 августа.
  • По сообщениям, украинские войска нанесли удар по российской военной колонне к востоку от Рыльска возле поселка Октябрьское Курской области.
  • Российское военное командование, похоже, полагается на существующие подразделения, развернутые в районе международной границы, и на легкодоступные силы в тылу, большинство из которых - это подразделения, укомплектованные солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, чтобы противостоять украинскому вторжению в Курскую область.
  • Эти подразделения, вероятно, первыми отреагируют, даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра военных действий.
  • Российское военное командование может сейчас сопротивляться оперативному давлению по передислокации сил с других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы украинское вторжение сорвало российские наступательные операции на востоке Украины.
  • Российское военное командование, возможно, перебрасывает более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения из восточной или южной Украины в Курскую область, но для прибытия таких подразделений в Курскую область, вероятно, понадобится дополнительное время.
  • Украинские войска 9 августа нанесли удары по российскому военному аэродрому в Липецкой области и другим российским военным объектам в оккупированном Крыму и Донецкой области.
  • Недавно российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Часового Яра, Торецка и Покровска.
  • Министерство обороны (МО) России продолжает утверждать, что предоставляет достаточную медицинскую помощь российским военнослужащим.

ISWвойна
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