Генштаб: За сутки оккупанты потеряли 1160 человек и 69 артсистем
Суббота, 10 августа 2024, 07:56
За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1160 человек, 69 артиллерийских систем и 82 единицы техники.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 589700 (+1160) человек,
- танков - 8441 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 16350 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 16605 (+69) ед,
- РСЗО - 1143 (+1) ед,
- средства ПВО - 918 (+2) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 327 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13372 (+47),
- крылатые ракеты - 2425 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22453 (+82) ед,
- специальная техника - 2789 (+20).