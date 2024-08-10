Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: За сутки оккупанты потеряли 1160 человек и 69 артсистем

Алена ИвашкивСуббота, 10 августа 2024, 07:56
Генштаб: За сутки оккупанты потеряли 1160 человек и 69 артсистем
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1160 человек, 69 артиллерийских систем и 82 единицы техники.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 589700 (+1160) человек,
  • танков - 8441 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 16350 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 16605 (+69) ед,
  • РСЗО - 1143 (+1) ед,
  • средства ПВО - 918 (+2) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 327 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13372 (+47),
  • крылатые ракеты - 2425 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22453 (+82) ед,
  • специальная техника - 2789 (+20).

ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь

Лукашенко заявил о переброске почти трети своей армии к границе с Украиной

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Генштаб
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
Генштаб с начала суток зафиксировал на фронте 78 боевых столкновений
В Генштабе второй день подряд фиксируют повышенную активность вражеской авиации возле Сумщины
Последние новости
14:36
В Мирнограде и Селидово Донецкой области усилили комендантский час
14:21
ГПСУ ответила на очередное заявление Лукашенко: Нагнетание, на границе с РБ – без перемен
14:20
фотоВ Берлине митинг сторонников ХАМАС перерос в столкновения: есть пострадавшие
13:55
Берлин о немецких танках на Курщине: оружие передавали под ответственность Украины
13:44
Верховный суд не позволил отдать белорусам полмиллиона евро и парализовать работу АРМА
13:38
Лукашенко заявил, что в Украине бы «очень обрадовались», если бы РФ применила ядерное оружие
13:21
Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь
13:05
Умер Ален Делон: чем запомнился французский киноактер
12:58
Лукашенко заявил о переброске почти трети своей армии к границе с Украиной
12:41
"Любви недостаточно": Зеленская рассказала, как изменились ее отношения с мужем с начала войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: