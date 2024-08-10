На Покровском направлении враг концентрирует усилия возле Гродовки и Желанного – Генштаб

В субботу на Покровском направлении произошло 33 вражеских атаки, россияне концентрируют усилия в районах Гродовки и Желанного.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В настоящее время произошло 92 боевых столкновения. Самой горячей по вражескому наступлению оставалась ситуация на Покровском направлении.

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В течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара (задействовал, в частности 73 КАБа), использовал для поражения 577 дронов-камикадзе. Осуществил 3439 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в районе Волчанска. Четыре из них успешно отбиты защитниками, еще одна – продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз безуспешно пытался продвинуться неподалеку Стельмаховки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Макеевки и Невского, а также в Серебрянском лесу. До сих пор идет одно боестолкновение, ситуация контролируемая, остальные – украинские воины остановили.

На Северском направлении враг в течение дня шесть раз пытался прорвать украинскую оборону в районах Белогоровки, Спирного и Выемки. Безуспешно. Понес потери.

На Краматорском направлении активность противника вылилась в девять боевых столкновений. Восемь вражеских атак в районах Часового Яра и Белой горы захлебнулись. Одно боестолкновение еще продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении украинские войска тоже отражали девять атак противника вблизи Северного, Торецка, Железного и Нью-Йорка. Семь – завершились, а в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируемая.

Наибольшую активность враг проявил в субботу на Покровском направлении. Всего оккупанты 33 раза пытались вклиниться в украинскую оборону. Усилия концентрируют в районах Гродовки и Желанного. Кроме них, атаковали вблизи еще девяти различных населенных пунктов. Сейчас десять боестолкновений продолжаются. Защитники принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Враг несет значительные потери – по предварительной информации, украинские воины обезвредили на этом направлении 313 оккупантов, 115 из них – безвозвратно. Уничтожено четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей. Еще три пушки, бронированный тягач и автомобиль значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявил в районах Красногоровки и Георгиевки. Все попытки захватчиков прорваться на этом направлении были безуспешными.

На Времовском направлении продолжается бой вблизи Водяного.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Два штурма агрессора отбиты украинскими воинами.