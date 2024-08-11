В Киевской области ПВО работало по беспилотникам

В ночь на воскресенье в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА: по целям работают силы ПВО.

Источник: Киевская ОГА

Детали: Власти просят жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

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Напомним: