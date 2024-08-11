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В Киевской области ПВО работало по беспилотникам

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 августа 2024, 03:49
В Киевской области ПВО работало по беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА: по целям работают силы ПВО.

Источник: Киевская ОГА

Детали: Власти просят жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. 

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ПВОКиевская областьвойна
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