В Киевской области ПВО работало по беспилотникам
Воскресенье, 11 августа 2024, 03:49
В ночь на воскресенье в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА: по целям работают силы ПВО.
Источник: Киевская ОГА
Детали: Власти просят жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
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Напомним:
- Около полуночи в Киеве были слышны взрывы: враг запускал ракеты в сторону столицы.
- В 3.00 в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.