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В Германии начали суд по делу об убийстве двух украинских подростков

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 12 августа 2024, 21:44
В Германии начали суд по делу об убийстве двух украинских подростков
Погибшие Владимир Ермаков и Артем Козаченко

В земельном суде в Эссене в понедельник, 12 августа, открыли суд по делу о насильственной смерти двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузен в начале года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: На скамье подсудимых оказались четверо подростков в возрасте 14-16 лет, двое из которых являются гражданами Германии, а двое – Сирии. Их обвиняют в умышленном убийстве.

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Адвокат семей погибших украинцев Алиса Скальйоне говорит, что те требуют строжайшего наказания за убийство их детей.

Она также призвала суд выяснить, действительно ли трое из четырех обвиняемых ранее привлекались к ответственности за уголовные преступления.

Суд, как ожидается, продлится одиннадцать дней, а приговор вынесут до 21 ноября.

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Напомним, нападение произошло в немецком Оберхаузене вечером 10 февраля. Двое украинских баскетболистов направлялись в Дюссельдорф, когда, по словам обвинения, встретили в автобусе четырех обвиняемых.

Утверждается, что те сразу же спланировали нападение и нанесение телесных повреждений двум друзьям после того, как те вышли из автобуса. По версии прокуратуры, единственной причиной такого плана было то, что молодые люди были украинцами.

После того, как все вышли из автобуса на главном вокзале Оберхаузена, обвиняемый, как утверждается, сразу же ударил и ударил ножом обеих жертв.

17-летний Владимир Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Его друг и товарищ по команде Артем Козаченко, который был на год старше, умер через десять дней от септической полиорганной недостаточности.

МИД Украины взял расследование убийства на особый контроль.

Германияубийстводети
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