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Автобус с детьми перевернулся в Хмельницкой области: погибла 12-летняя девочка и учительница

Валентина РоманенкоВторник, 13 августа 2024, 10:33
Автобус с детьми перевернулся в Хмельницкой области: погибла 12-летняя девочка и учительница
фото полиции

В Хмельницкой области полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погиб один ребенок и один взрослый, который осуществлял сопровождение группы несовершеннолетних.

Источник: полиция Хмельницкой областиОфис генпрокурора

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло в 07.45 часов 13 августа на автодороге Н-03 вблизи села Вишнополь Староконстантиновской теробщины.

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Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Всего в автобусе находилось 23 человека, из которых 19 детей, двое взрослых, которые сопровождали группу и два водителя.

 

Предварительно, в результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Всех пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Осмотр места происшествия и документирование последствий ДТП продолжаются.

Обновлено: Прокуратура уточнила, что в результате ДТП погибла 12-летняя девочка и учительница, которая сопровождала группу. 16 детей доставлены в медицинские учреждения. Один ребенок и водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации.

ДТПХмельнитчина
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