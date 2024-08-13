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Польша покупает у США 96 вертолетов Apache за $10 млрд

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 13 августа 2024, 16:53
Польша покупает у США 96 вертолетов Apache за $10 млрд
Фото: Getty Images

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 августа, подписал с американской компанией Boeing контракт на закупку 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Interia

Детали: Контракт, подписанный в городе Иновроцлав, что в Куярско-Поморском воеводстве Польши, предусматривает поставку 96 вертолетов Apache вместе с пакетом логистики и обучения. Они должны заменить советские вертолеты Ми-24 в польской армии.

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Дополнительно Польша приобрела технологию для эксплуатации этих вертолетов, что позволит авиационным заводам страны осуществлять капитальный или текущий ремонт отдельных компонентов AH-64E.

Новые вертолеты поступят в 1-ю воздушно-десантную бригаду Сухопутных войск Польши. По словам главы польского Минобороны, закупка будет стоить около 10 миллиардов долларов.

Американский посол в Варшаве Марк Бжезинский, комментируя сделку, отметил, что Польша "становится крупнейшим оператором вертолетов Apache за пределами США".

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Разрешение на продажу этой техники американский Конгресс предоставил еще в сентябре 2023 года.

Это уже второй крупный оружейный контракт, который Польша подписала за последние дни. Накануне подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot стоимостью более 1,2 миллиарда долларов.

После начала полномасштабной войны России против Украины Польша резко увеличила свои расходы на оборону и только в 2024 году планирует потратить около 150 миллиардов злотых.

СШАПольша
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