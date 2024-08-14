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Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений

Алена ИвашкивСреда, 14 августа 2024, 00:12
Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений
фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении: 48, девять из них до сих пор продолжаются.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 111 боевых столкновений, противник нанес один ракетный двумя ракетами, 63 авиационных удара, в частности, задействовал 83 КАБа. и 489 ударов дронами-камикадзе, совершил 2760 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы 12 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Глубокого, Липцев, Тихого и Волчанска. Возле последнего продолжаются боестолкновения.  Предварительно, за сегодня наши воины обезвредили 128 оккупантов, уничтожили шесть танков, две единицы спецтехники и семь автомобилей. Еще один танк, четыре артсистемы и четыре боевых бронемашины значительно повреждены. Подсчет продолжается.

Дважды враг атаковал на Купянском направлении. Безуспешно пытался продвинуться в сторону Синьковки и Новоосиново.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Терны, Невское, Макеевка, а также в Серебрянском лесу. Два из этих боестолкновений еще не завершены. Ситуация контролируемая.

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На Северском направлении наши войска свели на нет пять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского и Спирного. Оккупанты понесли потери.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Белой горы.  Кроме того, продолжается еще одно боестолкновение. Ситуация под контролем наших воинов.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали в районах Железного и Торецка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Пять атак отражены, продолжаются боевые действия в двух локациях.

Интенсивно продолжает атаковать противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов фиксируется в районах Гродовки, Елизаветовки, Скучного и Желанного. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 192 оккупанта. Уничтожены две РСЗО БМ-21 "Град", два танка, четыре автомобиля, один МТ-ЛБ и три артсистемы. Кроме того значительные повреждения получили два вражеских авто, четыре единицы артиллерии, два танка и одна боевая машина пехоты.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении зафиксировано шесть атак противника возле Водяного и Константиновки. Бои продолжаются.

Противник активизировался на Приднепровском направлении. Произошло девять вражеских штурмов. Везде враг потерпел неудачу.

Сегодня отметим украинских воинов из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте, а также бойцов из 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского за сегодняшнее обезвреживание значительного количества захватчиков.

Генштабвойна
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