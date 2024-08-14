СМИ: В казармах возле Кельна в Германии могли загрязнить питьевую воду - подозревают диверсию

В Германии в среду опечатали военные казармы возле Кельна, поскольку подозревают, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Spiegel

Детали: Полиция, военная полиция и служба военной контрразведки Бундесвера расследуют подозрение в диверсии против Бундесвера. Допускают, что диверсанты проникли на территорию казарм, чтобы загрязнить водопроводную воду на базе.

Реклама:

У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.

У казармах біля Кельна розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу. Тут також базуються військово-повітряні сили Міністерства оборони, оскільки казарми безпосередньо прилягають до Кельнського аеропорту.

Загалом на об'єкті працюють 4300 солдатів і 1200 цивільних працівників.

ВИДЕО ДНЯ

Казарми мають власну систему водопостачання. Військова поліція Бундесверу оглянула будівлю в середу вранці. В одній із секцій паркану було виявлено діру.

У внутрішній записці Територіального командування Бундесверу військовослужбовців, які все ще перебувають у казармах, просять звертати увагу на "невідомих осіб, які перебувають у полі зору", і повідомляти про "будь-яку підозрілу поведінку". Це свідчить про те, що влада обстежує територію в пошуках можливих зловмисників.

У повідомленні також зазначено, що казарми залишатимуться закритими до подальших вказівок.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники.

Крім того, цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській військовій базі в Баварії.