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В Австрии объявили обвинение экс-разведчику, которого подозревают в шпионаже на Россию

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 19:46

Прокуратура Вены объявила обвинения бывшему сотруднику контрразведки Эгисто Отту и экс-депутату от ультраправой Австрийской партии свободы Хансу-Йоргу Йеневайну за нарушение служебной тайны.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Венская прокуратура обвинила Йеневайна в том, что он заставил Отта выведать определенную конфиденциальную информацию и поделиться ею, а также в передаче в 2021 году конфиденциальных документов, связанных с коррупционным скандалом в Австрийской партии свободы.

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Бывшему сотруднику Федерального ведомства по охране конституции Австрии (BVT) Отту инкриминируют то, что он действовал от имени Йеневайна, когда в 2018 году поручил "неизвестному должностному лицу" получить информацию об участниках встречи европейских спецслужб.

Отта также обвиняют в том, что в 2019 году он передал Йневайну имена сотрудников спецслужб, тем самым "поставив под угрозу национальную безопасность".

По основному обвинению в нарушении служебной тайны обоим мужчинам грозит до трех лет лишения свободы, говорится в пресс-релизе прокуратуры Вены. Дата судебного заседания еще не назначена.

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Прокуроры также заявили, что продолжают расследовать Отта в рамках "чрезвычайно обширного" дела. Расследование против экс-разведчика ведется еще с 2017 года и касается злоупотребления служебным положением, тайной разведке в ущерб Австрии, нарушении служебной тайны и других преступлениях.

Недавно Эгисто Отт попал в заголовки газет в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека. Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT.

Ранее в этом году Отта на несколько месяцев поместили под стражу, после чего в правительстве Австрии заявили, что планируют ужесточить законодательство в отношении шпионажа, направленного против других стран или международных организаций.

шпионажАвстрияРосcия
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