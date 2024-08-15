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В ОП перечислили причины, почему решили ратифицировать Римский статут МУС

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 20:12
В ОП перечислили причины, почему решили ратифицировать Римский статут МУС
Ирина Мудра: Фото с Facebook

Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда даст Украине больше инструментов для привлечения к ответственности российских военных преступников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Мудрой в Facebook

Детали: По словам Мудрой, ратификация Римского статута МУС позволит увеличить эффективность работы Суда в отношении Украины и фактически предоставит "возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем".

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"МУС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности Путина, армейской верхушки: Шойгу, Герасимова и других генералов. Наше участие в работе МУС позволит усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников",- пояснила она.

Также, добавила заместитель главы ОП, Украина как участница Римского статута сможет отстаивать свои интересы в МУС – в частности путем работы в Ассамблее государств-участников МУС, предложения своего кандидата на должность судьи и участия в выборе судей и прокурора Суда.

Мудрая напомнила, что ратификация Римского статута является обязательством Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС и предусмотрена в некоторых двусторонних соглашениях по безопасности.

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В-четвертых, полноценное участие Украины в Международном уголовном суде, по словам чиновницы, "упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду МУС для пострадавших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений".

Отдельно заместитель руководителя Офиса президента подчеркнула: ратификация Римского статута "не означает, что появится риск привлечения наших военных и других граждан к ответственности".

Она напомнила, что Украина и так признала юрисдикцию МУС с ноября 2013 года по международным преступлениям, совершенным на своей территории, без ограничений по гражданству, а Суд действует по принципу комплементарности – то есть если национальные суды не могут или не желают привлекать к ответственности граждан за международные преступления.

"Но самым важным является то, что, Украина ратифицирует Римский Статут с заявлением по ст.124 Римского статута, согласно которой МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации", – пояснила Мудрая.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Почему ратификация важна – читайте подробно в статье Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.

Офис президентаМеждународный уголовный суд
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