Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: С начала этих суток произошло 111 столкновений, горячее всего – на Покровском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 августа 2024, 23:27
Генштаб: С начала этих суток произошло 111 столкновений, горячее всего – на Покровском направлении
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 15 августа на фронте произошло 111 столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 15 августа

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины пять ударов восемью ракетами, и 53 авиаудара, сбросив 73 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 502 дроны-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

По уточненной информации, на Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцов и Волчанска. Две атаки отбиты, три – продолжаются.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Берестового и Кругляковки. Девять столкновений завершены, три – еще продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Наши защитники отбили четыре атаки, две – продолжаются".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Северском направлении было девять вражеских штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Переездного.

На Краматорском направлении шли три боя вблизи Часового Яра, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении, по уточненной информации, россияне 14 раз атаковали украинские войска возле Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 39 боев неподалеку населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное, Птичья. Силы обороны отбили 27 атак, 12 - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Восемь боестолкновений завершены, два – продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оба вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Ровнополья и Малой Токмачки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Генштаб
Генштаб: С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений
Генштаб: На фронте за сутки произошло более полутора сотен столкновений
В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ
Последние новости
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
Все новости...
Реклама:
Реклама: