Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, зашедших через границу

Полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, развернула поисковую операцию из-за украинских граждан, которые якобы проникли через границу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на местное издание PresaSM

Детали: Сначала, как сообщила Пограничная полиция Румынии, около 13:30 на территорию страны проникли три человека – якобы участники группы, которая напала на украинский пограничный патруль.

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Позже пограничники из Украины сообщили об инциденте с незаконным пересечением границы румынских коллег.

Утверждается, что злоумышленники имели при себе боевое оружие и гранаты. По информации PresaSM, оружие они могли забрать у украинских пограничников.

Полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты полицейскими.

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По информации PresaSM, всего на территорию Румынии проникли двое граждан Украины, а не трое, как сообщалось ранее, их удалось задержать. Один из них показал правоохранителям место у границы, где оставил оружие.

О том, почему украинцы напали на пограничный патруль и сбежали в Румынию, пока не известно. Но они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.

В мае сообщалось, что около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны, чтобы избежать мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.