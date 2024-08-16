Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, зашедших через границу

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 16 августа 2024, 19:49
Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, зашедших через границу
Скриншот из видео Presa Satu Mare

Полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, развернула поисковую операцию из-за украинских граждан, которые якобы проникли через границу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на местное издание PresaSM

Детали: Сначала, как сообщила Пограничная полиция Румынии, около 13:30 на территорию страны проникли три человека – якобы участники группы, которая напала на украинский пограничный патруль.

Реклама:

Позже пограничники из Украины сообщили об инциденте с незаконным пересечением границы румынских коллег.

Утверждается, что злоумышленники имели при себе боевое оружие и гранаты. По информации PresaSM, оружие они могли забрать у украинских пограничников.

Полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты полицейскими.

ВИДЕО ДНЯ

По информации PresaSM, всего на территорию Румынии проникли двое граждан Украины, а не трое, как сообщалось ранее, их удалось задержать. Один из них показал правоохранителям место у границы, где оставил оружие.

О том, почему украинцы напали на пограничный патруль и сбежали в Румынию, пока не известно. Но они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.

В мае сообщалось, что около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны, чтобы избежать мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.

Румынияполицияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют

ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов

БЭБ завершило расследование против Коломойского

Фонари на Троещине в 5 раз дороже рынка: фирма-фигурант расследования УП получила подозрение

Совет разрешил отсрочку от мобилизации для несовершеннородных родственников погибших или пропавших защитников

В Тернополе повышено содержание хлора и соляной кислоты в воздухе после пожара от атаки РФ

Все новости...
Румыния
На Закарпатье трое мужчин, пытаясь убежать в Румынию, напали на военнослужащего
В Румынии продолжают находить фрагменты "Шахедов" после российской атаки по Украине
В Румынии 14-летний парень поджег школу, чтобы привлечь внимание родителей
Последние новости
18:00
На затонувшей возле Сицилии яхте нашли погибшими двух из шести человек, считавшихся пропавшими
17:59
Президент "Ингульца" Поворознюк попал в ДТП возле Ивано-Франковска
17:58
СБУ пришла с обысками в Хустский ТЦК и к военкому – источник
17:37
В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют
17:33
Венгрия нашла, как обеспечить себя нефтью, несмотря на проблемы с транзитом через Украину
17:33
Десятки погибших, сотни раненых: на Херсонщине армия РФ массово атакует гражданских с дронов
17:32
Рада запретила медикам и провизорам продвигать лекарства для собственной выгоды
17:29
ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов
17:28
Украина резко увеличила импорт бензина перед поднятием акцизов
17:24
Генштаб: Россияне бомбят собственные села на Курщине, 27 УАБов с начала суток
Все новости...
Реклама:
Реклама: