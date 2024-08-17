США блокируют британское разрешение бить Storm Shadow по России - СМИ

Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена по эскалации войны.

Источник: The Times, "Европейская правда"

Детали: Великобритания ждет одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет на использование своих ракет на территории России. Однако, как сообщил источник в правительстве Великобритании, запрос поступил в систему более месяца назад, но ответа до сих пор нет.

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По словам собеседника, насколько он понимает, эта тема фактически "застряла в их системе". Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что "дискуссии вокруг Storm Shadow с союзниками все еще продолжаются", а третий источник в оборонном ведомстве описал это как "рутинный процесс в США".

Понятно, что хотя Великобритания хочет дать Украине свободу делать с дальнобойным оружием все, что она захочет, это требует консенсуса со стороны союзников, включая США, Францию и третью страну НАТО, которая не была названа. Источник в правительстве подчеркнул, что Британия не обвиняет США в задержке, добавив, что такие изменения в политике требуют времени.

Storm Shadows могут вести огонь по целям на расстоянии 250 километров и могут быть использованы для поражения военных баз в глубине России, которые играют решающую роль в военных действиях Москвы в Украине.

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Сабрина Сингх, заместитель спикера Министерства обороны США, признала на брифинге, что США "обеспокоены эскалацией", когда речь идет об использовании Украиной дальнобойного оружия.

Она также предположила, что дальнобойное вооружение не нужно для того, чтобы помочь Украине освободить свою территорию.

Мэтью Палмер, временный поверенный в делах США в Британии, в интервью радиостанции Times, которое выйдет в эфир в воскресенье, дистанцировался от мысли, что США имеют какое-то право голоса в этом вопросе, заявив, что условия, на которых может быть использовано британское оружие, является делом Лондона и Киева.

Среди британских военных существует теория, что США, возможно, ждут, чтобы оценить влияние или последствия украинской операции в России, прежде чем принимать решение, хотя они заявили, что ожидают быстрого решения этого вопроса.

Министерство обороны Британии 15 августа подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты, за одним исключением.