За день ВСУ отбили 19 штурмов россиян на Покровском направлении: 5 атак еще продолжаются

С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение, на Покровском направлении насчитано уже 24 штурма врага, 19 было отражено, 5 атак врага еще продолжаются.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло два боестолкновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас продолжается один бой.

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На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершены, один - до сих пор продолжается.

На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм возле Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки и Предтечино. Всего произошло восемь боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбиты, еще один - продолжается.

Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 19 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции у Раздольного и Водяного, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.

На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.

На других направлениях фронта - без особых изменений.