За день ВСУ отбили 19 штурмов россиян на Покровском направлении: 5 атак еще продолжаются
С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение, на Покровском направлении насчитано уже 24 штурма врага, 19 было отражено, 5 атак врага еще продолжаются.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: На Харьковском направлении произошло два боестолкновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас продолжается один бой.
На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.
На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершены, один - до сих пор продолжается.
На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм возле Верхнекаменского.
На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки и Предтечино. Всего произошло восемь боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбиты, еще один - продолжается.
Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.
На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 19 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.
Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.
На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.
На Времовском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции у Раздольного и Водяного, где сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.
На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.
На других направлениях фронта - без особых изменений.