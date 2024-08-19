Сыновья главы общины под Киевом "обросли" имуществом на десятки миллионов – Bihus.Info

Двое сыновей главы Борщаговской общины, расположенной вплотную к Киеву, Олеся Кудрика сумели за последние годы обрасти активами на десятки миллионов гривен.

Источник: Bihus.Info

Детали: Борщаговская община с 2020-го слишком дорого скупает частные детские сады и землю под ними, а продавцами выступает в том числе и окружение тех людей, для которых эта же община ранее эту землю и выделяла. Глава общины Олесь Кудрик уверяет, что с ценами на садики все в порядке.

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"Детсадовская лихорадка" стартовала в Софиевской Борщаговке перед местными выборами 2020 года. Здесь тогда приобрели детсад "Дивосвіт", расположенный на территории жилого комплекса "София Киевская". Его возводило окружение экс-нардепа Сергея Скуратовского, для которого сельский совет несколькими годами ранее землю здесь и выводил. Садик, по документам, купили за почти 70 миллионов гривен. В тот же период времени в других областях аналогичные дошкольные учреждения строили с нуля и это обходилось почти вдвое дешевле. Продавцом выступила компания "Броквитал", которая до продажи практически не имела никаких доходов, а сразу после успешной сделки по сути перестала вести вообще любую деятельность. Ярослав Зайченко, который на момент продажи был владельцем "Броквитала", практически сразу вышел из бизнеса и сейчас не может никак объяснить ситуацию журналистам.

Журналисты установили, что Зайченко является юристом из окружения все того же Скуратовского. В частности, он связан с Александром Кониховым - бывшим помощником нардепа, который руководил строительством ЖК "София Киевская", а до этого стал одним из крупнейших владельцев земли, выведенной из государственного агрокомбината "Пуща-Водица".

Тогда же, осенью 2020 года, здесь приобрели еще один детский сад - "Совенятко". Он также расположен в жилом комплексе, но другом - "Уютный квартал". Эксперты оценили детсад в 47 миллионов гривен. Еще в 1,7 миллиона обошлась земля под детским садом, которую общине продали отдельно. Продавцом оказался один из самых известных застройщиков Борщаговки Сергей Одарич. Весной этого года он же продал общине укрытие для этого же "Совенка", получив из бюджета еще почти 12 миллионов гривен.

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В 2023 году Борщаговский сельский совет приобрел еще одно дошкольное учреждение - "Левенятко", что находится на территории жилого комплекса "Львовский уют". Заведение продал нардеп от фракции "За будущее" Виктор Мялик, известный скандалами из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов за продажу недвижимости в этом же ЖК. Сельсовет заплатил ему почти 100 миллионов гривен за детсад, который до этого уже работал как частный и в который уже ходили дети, что означает, что существенно улучшить ситуацию с нехваткой мест в учреждениях здесь это приобретение не сможет.

Строительство похожих учебных заведений в разных областях даже сейчас заказывают по существенно более низким ценам. Более того, согласно декларации нардепа Мялика, в последние годы здание детсада он сдавал в аренду и в среднем получал около миллиона гривен в год. Это означает, что для народного депутата эта продажа выглядит гораздо выгоднее, чем для общества. Олесь Кудрик в комментарии журналистам пояснил, что стоимость определяли эксперты в соответствии с состоянием дошкольных учреждений: "Ремонт можно, если квартиру делать, можно делать - 10 тысяч долларов. А можно и за 70 тысяч долларов квартиру делать. Так же и садик. Действительно качественная мебель, качественная плитка, качественный двор. Все-все, что есть - в лучшем виде".

Уже в 2024 году сыновья Кудрика Дмитрий и Владимир стали владельцами по сути целого жилого комплекса в Софиевской Борщаговке. Речь идет о двух домах, общей площадью в 1300 квадратных метров, стоимость которых, по подсчетам журналистов, может достигать миллиона долларов. Кудрик долго пытался вспомнить, где именно конкретно его сыновья работают, остановившись на версии о том, что эти дома продавались очень дешево, а сыновья работают в ИТ-сфере.