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Армия РФ атаковала с БПЛА Херсон: погиб мужчина, еще один человек ранен

Анастасия ПроцПятница, 2 августа 2024, 12:14
Армия РФ атаковала с БПЛА Херсон: погиб мужчина, еще один человек ранен
Иллюстративное фото: Getty Images

2 августа российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Днепровский район Херсона, в результате атаки погиб мужчина 54 лет, 75-летнюю женщину госпитализировали.

Источник: председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Мрочко: "Мужчина 54 лет погиб. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. 75-летняя женщина со взрывной травмой и осколочным ранением спины госпитализирована. Ей оказывается медицинская помощь".

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Детали: Отмечается, что на момент вражеской атаки мужчина и женщина находились на улице.

Напомним:

Темы: Херсонбеспилотникижертвы
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