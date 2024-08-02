Армия РФ атаковала с БПЛА Херсон: погиб мужчина, еще один человек ранен

2 августа российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Днепровский район Херсона, в результате атаки погиб мужчина 54 лет, 75-летнюю женщину госпитализировали.

Источник: председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Мрочко: "Мужчина 54 лет погиб. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. 75-летняя женщина со взрывной травмой и осколочным ранением спины госпитализирована. Ей оказывается медицинская помощь".

Реклама:

Детали: Отмечается, что на момент вражеской атаки мужчина и женщина находились на улице.

Напомним: