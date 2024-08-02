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48% украинцев негативно оценили "Слугу народа", наилучшее отношение к партии Притулы - опрос

Станислав ПогориловПятница, 2 августа 2024, 12:42
48% украинцев негативно оценили Слугу народа, наилучшее отношение к партии Притулы - опрос
фото: Getty Images

Среди девяти политических партий, наибольшее негативное отношение у украинцев к "Слуге народа", "Батькивщине" и запрещенной ОПЗЖ, наиболее положительное - к партии Сергея Притулы.

Источник: опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае.

Детали: Согласно результатам опроса, к партии "Слуга народа" негативно относятся 48% украинцев из числа опрошеных, нейтрально - 32%, положительно - 13%.

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Как негативное отношение к ВО "Батькивщина" оценили 57% украинцев, 31% выразил нейтральное отношение и 9% - положительное.

Также 71% украинцев отнеслись очень негативно к запрещенной ОПЗЖ, нейтрально оценивают эту политсилу 19% и положительно 4% украинцев.

Каково сегодня Ваше отношение к таким политическим партиям? Очень негативное, негативное, нейтральное, позитивное, очень позитивное?

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Мнения относительно партии, возглавляемой Сергеем Притулой, разделились, положительное и отрицательное отношение к ней составляет 28% соответственно.

Положительное отношение к "Европейской солидарности" выразили 23%, а отрицательное - 47% украинцев. Партию "Удар" негативно оценили 34% из числа опрошенных респондентов, и только 18% - положительно.

Уровень негативной оценки среди украинцев к партиям "Разумная политика" и "Голос" почти на одинаковом уровне - 27% и 29%. Положительное отношение к ним выразили 18% и 13% из числа опрошенных респондентов соответственно.

Справочно: Исследование продолжалось 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%

Темы: партииопросУкраина
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