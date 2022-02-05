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Сергей Притула создает свою партию "24 серпня"

Суббота, 5 февраля 2022, 12:39
Сергей Притула создает свою партию 24 серпня
Сергей Притула, фото Дмитрия Ларина, УП

В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии "24 серпня" Сергея Притулы.

Источник: собеседники Украинской правды в окружении Притулы

Детали: На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии.

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Полное название новой политсилы – "Політична партія "24 серпня".

Что предшествовало: В апреле 2021 года Сергей Притула заявил, что хочет стать новым руководителем партии "Голос". Глава партии "Голос" Кира Рудык тогда ответила Притуле, что это тяжелая и системная работа, а не выступления в клубах или на стадионах.

Сергей Притула в июне 2021 заявил о выходе из партии. А в начале января 2022 года Притула анонсировал создание своей политсилы.

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Роман Кравец, УП
Темы: Сергей Притула
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