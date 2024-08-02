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Обмен заключенными: Кремль признал, что киллер Красиков является агентом ФСБ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 2 августа 2024, 14:47
Обмен заключенными: Кремль признал, что киллер Красиков является агентом ФСБ
Вадим Красиков, Владимир Путин во время встречи после обмена, фото: скриншот с видео

Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что Вадим Красиков, которого Германия освободила в рамках большого обмена пленными, работает на ФСБ, хотя ранее Кремль это отрицал.

Источник: Песков журналистам на брифинге в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Прямая речь: "Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента (правителя РФ Владимира Путина - ред.). Естественно, они друг друга приветствовали вчера, когда увидели друг друга".

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Напомним:

  • Красиков в конце 2021 года был приговорен в Германии к пожизненному заключению за то, что он в августе 2019 года застрелил грузина чеченского происхождения в Берлине. Суд признал доказанным, что Красиков совершил убийство по поручению российских государственных органов.
  • Когда Красиков прибыл после освобождения в Москву, глава Кремля Путин встретил его в аэропорту рукопожатием.

Предыстория:

  • Красикова освободили 1 августа в рамках исторического обмена пленными между Россией и Беларусью, а также США, Германией и тремя другими странами НАТО.
  • Канцлер Шольц признал, что решение освободить осужденного убийцу Красикова было нелегким.
  • Как сообщалось, переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену заключенными в четверг, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статьеЗаложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины

Темы: РосcияобменЗапад
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