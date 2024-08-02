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Лубинец: Экс-начальник колонии, в которой пытали осужденных, получил почти 400 тысяч премии

Татьяна ОлейникПятница, 2 августа 2024, 21:34
Лубинец: Экс-начальник колонии, в которой пытали осужденных, получил почти 400 тысяч премии
Фото - ОГП

Бывший руководитель Божковской колонии на Полтавщине, после выявленных фактов пыток заключенных, получил почти 400 тысяч гривен премии и максимальный уровень пенсии.

Источник: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Детали: По данным украинского омбудсмена, при изучении документации обнаружили, что в июле 2023 года начальник колонии добился увольнения по собственному желанию во время проведения служебного расследования.

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При этом ему были предусмотрены премии в размере 400% к должностному окладу "за особые достижения в работе" и другие выплаты на общую сумму почти 400 тысяч гривен.

В декабре экс-руководитель смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

Прямая речь Лубинца: "Госбюро расследований должны определить почему после установленных систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных руководство ДКВС Украины приняло решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премирования руководителя".

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Что предшествовало:

  • В мае 2024 года ГБР сообщило о разоблачении многочисленных фактов пыток заключенных в ряде регионов Украины. О подозрении сообщили четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии №16 на Полтавщине.
  • В распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из новоприбывших заключенных Божковской исправительной колонии.

Темы: тюрьмаПолтавская областьомбудсмен
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