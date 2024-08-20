Блинкен: Израиль принял предложение об освобождении заложников, ХАМАС тоже должен это сделать

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" Штатов по окончательному освобождению заложников, и теперь это должен сделать и ХАМАС.

Источник: Блинкен журналистам в Тель-Авиве во время однодневного визита в Израиль, цитирует The Jerusalem Post

Прямая речь Блинкена: "Во время "очень конструктивной встречи" с Нетаньяху сегодня, "он подтвердил мне, что Израиль принимает предложение о переходном периоде, что он его поддерживает".

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"Теперь ХАМАС должен сделать то же самое, а затем стороны, с помощью посредников – США, Египта и Катара – должны собраться вместе и завершить процесс достижения четких договоренностей о том, как они будут выполнять обязательства, взятые на себя в рамках этого соглашения".

Детали: Аналогичное заявление Нетаньяху сделал после их трёхчасовой встречи в Иерусалиме ранее в этот же день. Однако, Нетаньяху и представитель правительства Дэвид Мерсер продолжали подчеркивать твердую приверженность Израиля к некоторым принципиальным моментам, которые создали разрыв в отношениях с ХАМАС по соглашению.

Издание отмечает, что на протяжении всего визита Блинкена в СМИ постоянно появлялись сообщения, в которых Нетаньяху обвиняли в саботаже соглашения и в том, что он делает невозможным работу своей переговорной группы.

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Блинкен подтвердил журналистам, что Нетаньяху пообещал "отправить свою группу старших экспертов обратно в Доху или Египет, чтобы попытаться завершить этот процесс".

Когда речь зашла о следующих шагах, Блинкен сосредоточился на ХАМАС, заявив, что "мы надеемся, что ХАМАС, в первую очередь, поддержит промежуточное предложение".

Госсекретарь США планирует посетить Египет и Катар после визита в Израиль, а затем вернуться в Вашингтон.

"И Египет, и Катар контактируют с ХАМАС", – сказал Блинкен, добавив, что он ожидает получить обновленную информацию об их усилиях.

Министр обороны Йоав Галант призвал Блинкена использовать всю силу дипломатического давления США, чтобы склонить ХАМАС к принятию соглашения.

Прямая речь Блинкена: "Чем дольше это (заключение соглашения об освобождении заложников - ред.) будет продолжаться, тем больше заложников будут страдать, возможно, погибнут, и тем больше произойдет других вещей, которые сделают невозможным это, поэтому мы так интенсивно сосредоточены на том, чтобы это было сделано и сделано сейчас".

"Есть вопрос имплементации и обеспечения четкого понимания того, что каждая сторона будет делать для выполнения своих обязательств".

"Это следующий шаг, при условии, что ХАМАС согласится на промежуточное предложение".

Детали: Администрация Байдена надеется, что если будет достигнуто прекращение огня в Газе, то все же удастся нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией.

Что предшествовало: Блинкен призвал все стороны к последнему толчку для достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

В пятницу президент США Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС близко, но пока еще не достигнуто.

В свою очередь Франция и Великобритания выразили надежду, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.