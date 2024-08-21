ISW проанализировал новые продвижения Сил обороны в Курской области

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали "дополнительные успехи" Сил обороны в продвижении в Курской области РФ.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские войска продолжали наступать по всему украинскому участку фронта в Курской области 20 августа и недавно достигли дополнительных успехов".

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Детали: В отчете указывают на то, что российские так называемые военные блогеры заявляли 20 августа, что украинские силы продолжают механизированные атаки на окраине Кореневого, и что российские силы наносят артиллерийские и воздушные удары, чтобы сдержать продвижение украинских сил.

По их словам, российские силы восстановили некоторые утраченные позиции и продвинулись в полях к югу от Сафоновки.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что украинские силы также продвинулись в лесистой местности к северу от Русского-Поричного (к северо-востоку от Суджи и в 20 км от границы), что согласуется с картами, опубликованными российскими "военными" блогерами, на которых отражено продвижение украинских войск вдоль всей территории, прилегающей к населенным пунктам, входящим в состав района Русского-Поричного.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский 20 августа продемонстрировал карту, отражающую ситуацию в Курской области, и ISW будет использовать границы этой карты для обновления своей оценки заявленных границ украинского продвижения в Курской области.

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Сырский во время своего доклада на Конгрессе местных и региональных властей продемонстрировал карту, на которой изображена якобы текущая передовая линия украинских войск в Курской области.

Дословно: "Карта Сырского указывает на то, что украинские войска продвинулись немного дальше, чем оценивает ISW, а именно: возле Викторовки (к юго-западу от Коревено); между Снагостом и Коревено; к северо-востоку от Коревено в районах к северу от Кремневого и к северо-западу от Погребков; к востоку от Малой Локны (к северу от Суджи); и к юго-востоку от Суджи".

"ISW не ставит под сомнение изложение Сырским расположения украинских сил в Курской области и подает его в соответствии с презентацией Сырского.

ISW продолжает считать, что украинские силы не контролируют всю территорию за линией разграничения согласно доктринальному определению "контроля", которое ISW использует для формирования своих оценок контроля над территорией".

Детали: Украинские официальные лица продолжают разъяснять некоторые цели украинской операции в Курской области и сообщать о дальнейшем продвижении украинских войск.

Сырский заявил 20 августа, что украинские силы продвинулись от 28 до 35 километров вглубь Курской области, и что они "контролируют" 93 населенных пункта (1 263 квадратных километров).

Главнокомандующий Сил обороны заявил, что продвижение украинских войск в Курской области заставляет российские войска передислоцировать элементы некоторых подразделений с линии фронта в Украине в Курскую область, что может повлиять на темпы и перспективы российских наступательных действий в Украине.

Сырский также добавил, что украинские войска имеют целью создать буферную зону на российской территории, чтобы предотвратить обстрелы Сумской области со стороны российских войск и "опередить" усилия войск РФ в целом.

В то же время российское военное командование продолжает усложнять и бюрократизировать свою пока что неэффективную структуру командования и управления для российского ответа на украинскую операцию в Курской области.

Дословно: "ISW продолжает оценивать, что сложные и дублирующие обязанности, а также постоянно растущий список субъектов, которым Кремль поручил реагировать на украинскую операцию, препятствуют способности России создать эффективные совместные структуры".

Ключевые выводы ISW за 20 августа:

Украинские войска продолжали наступать по всему украинскому участку фронта в Курской области 20 августа, достигнув недавно дополнительных успехов.

Сырский продемонстрировал карту, отражающую ситуацию в Курской области по состоянию на 20 августа, и ISW будет использовать границы этой карты для обновления своей оценки заявленных границ продвижения украинских войск в Курской области.

По сообщениям, российские власти передислоцировали российские подразделения с направления Часового Яра в Курскую область на фоне усилий, направленных на противодействие украинской операции в Курскую область, с помощью российских войск, которые ранее находились в этом районе, а также передислокации с менее приоритетных участков фронта в Украине.

Путин посетил место осады школы в Беслане в 2004 году 20 августа, вероятно, пытаясь связать российский "контртеррористический" ответ на украинскую операцию в Курской области с "успешной" российской контртеррористической операцией в начале 2000-х годов.

Недавно российские войска продвинулись вблизи Торецка, Покровска и Донецка.

Российские регионы федерации продолжают увеличивать денежные стимулы для подписания российских военных контрактов, чтобы усилить усилия России по формированию вооруженных сил.