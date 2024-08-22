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Россияне обстреляли Богодухов на Харьковщине: погиб человек, еще 6 пострадавших

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 18:22
Россияне обстреляли Богодухов на Харьковщине: погиб человек, еще 6 пострадавших
Богодухов на карте Google Maps

Российская армия 22 августа обстреляла город Богодухов на Харьковщине, погиб 57-летний мужчина, еще 6 человек пострадали.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: По данным ОВА, в результате вражеского ракетного обстрела города Богодухов погиб 57-летний мужчина.

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Среди пострадавших – 15летний парень, 50-летний мужчина, женщины 28 и 45 лет. Возраст еще двух пострадавших женщин пока устанавливается.

Харьковская областьвойнаобстрел
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