Россияне обстреляли Богодухов на Харьковщине: погиб человек, еще 6 пострадавших
Четверг, 22 августа 2024, 18:22
Российская армия 22 августа обстреляла город Богодухов на Харьковщине, погиб 57-летний мужчина, еще 6 человек пострадали.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: По данным ОВА, в результате вражеского ракетного обстрела города Богодухов погиб 57-летний мужчина.
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Среди пострадавших – 15летний парень, 50-летний мужчина, женщины 28 и 45 лет. Возраст еще двух пострадавших женщин пока устанавливается.