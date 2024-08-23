ISW: Украинские военные отступили на Покровском направлении, чтобы не попасть в окружение

Продвижение российских войск в направлении Покровска привело к отходу украинских войск с позиций к юго-востоку от Покровска, и российские войска не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что российские силы недавно захватили Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше к югу от этого населенного пункта, и, по оценкам ISW, это подтверждает российские заявления о том, что российские силы ранее захватили остальной восточный берег Карловского водохранилища в этом район.

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Продвижение российских войск к югу и юго-западу от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) нивелировало российские позиции к востоку и юго-востоку от Покровска, вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил.

Однако в течение последних недель российские войска окружили украинские силы, когда они продвигались к трассе Е-50 (Донецк - Покровск), и угроза тактического окружения, вероятно, побудила украинские войска к отступлению. Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, признал 22 августа, что российское наступление побудило украинские силы к отступлению, чтобы выровнять фронт и сохранить жизни украинского личного состава.

Несколько украинских командиров, действующих на Покровском направлении, сообщили Associated Press в статье, опубликованной 22 августа, что вновь прибывшие украинские новобранцы на Покровском направлении в некоторых случаях отступили с позиций.

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ISW не наблюдал сообщений о хаотичном отходе украинских войск на Покровском направлении, а отсутствие быстрых тактических успехов россиян в этом районе позволяет предположить, что украинским войскам удалось выйти из окруженных позиций в течение последних недель.

Разговоры среди российских военных блогеров о тактическом окружении в этом районе утихли.

Ключевые выводы ISW за 22 августа: