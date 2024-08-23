Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Украинские военные отступили на Покровском направлении, чтобы не попасть в окружение

Алена ИвашкивПятница, 23 августа 2024, 05:53
ISW: Украинские военные отступили на Покровском направлении, чтобы не попасть в окружение
фото: Getty Images

Продвижение российских войск в направлении Покровска привело к отходу украинских войск с позиций к юго-востоку от Покровска, и российские войска не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что российские силы недавно захватили Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше к югу от этого населенного пункта, и, по оценкам ISW, это подтверждает российские заявления о том, что российские силы ранее захватили остальной восточный берег Карловского водохранилища в этом район.

Реклама:

Продвижение российских войск к югу и юго-западу от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) нивелировало российские позиции к востоку и юго-востоку от Покровска, вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил. 

Однако в течение последних недель российские войска окружили украинские силы, когда они продвигались к трассе Е-50 (Донецк - Покровск), и угроза тактического окружения, вероятно, побудила украинские войска к отступлению. Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, признал 22 августа, что российское наступление побудило украинские силы к отступлению, чтобы выровнять фронт и сохранить жизни украинского личного состава.

Несколько украинских командиров, действующих на Покровском направлении, сообщили Associated Press в статье, опубликованной 22 августа, что вновь прибывшие украинские новобранцы на Покровском направлении в некоторых случаях отступили с позиций. 

ВИДЕО ДНЯ

ISW не наблюдал сообщений о хаотичном отходе украинских войск на Покровском направлении, а отсутствие быстрых тактических успехов россиян в этом районе позволяет предположить, что украинским войскам удалось выйти из окруженных позиций в течение последних недель. 

Разговоры среди российских военных блогеров о тактическом окружении в этом районе утихли.

 

Ключевые выводы ISW за 22 августа:

  • Российское военное командование недавно передислоцировало подразделения по меньшей мере одного российского воздушно-десантного полка (ВДВ) из западной части Запорожской области в ответ на вторжение Украины в Курскую область, возможно, с целью стабилизировать линию фронта и улучшить командование и контроль над российскими призывниками.
  • По сообщениям, российское военное командование перебросило на оборону Курской области силы, которые изначально предназначались для наступательных действий на севере Харьковской области.
  • Возможно, Кремль принимает меры для устранения уязвимости своих границ на фоне украинского вторжения в Курскую область и после ряда безуспешных долговременных усилий, направленных на улучшение безопасности российской границы.
  • Украинские войска незначительно продвинулись вперед по всей линии фронта в Курской области на фоне постоянных усилий России, направленных на то, чтобы остановить это продвижение 22 августа.
  • Недавние российские наступательные действия на Покровском направлении, похоже, побудили украинских военных отступить с ограниченных позиций к юго-востоку от Покровска, и российские войска, вероятно, не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.
  • По сообщениям, интенсивность действий российской авиации снижается на большей части театра боевых действий, хотя это снижение может быть временным, и его причина неясна.
  • Украинские войска 22 августа осуществили ряд успешных ударов по целям в Волгоградской области и Краснодарском крае.
  • Российские войска недавно продвинулись к северу от Северска, в Часовом Яру и к юго-востоку от Торецка и Покровска.
  • Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн заявил 21 августа, что Союз журналистов России и Министерство цифрового развития подали в Кабинет министров законопроект, предлагающий предоставить статус ветерана журналистам, работавшим в Украине, зоне проведения "антитеррористической операции" в Курской области и других неопределенных зонах боевых действий.

ISWвойнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Появились спутниковые снимки аэродрома Мариновка, который атаковали беспилотники 
В Черкасской области упала российская ракета, вспыхнул пожар, есть разрушения – ОВА
"Паром утонул" – в ВМС подтвердили уничтожение российского "Конро Трейдер"
В Третьей штурмовой добавили подробностей контратаки на Харьковщине: Планы врага нарушены
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: