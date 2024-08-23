ISW: Украинские военные отступили на Покровском направлении, чтобы не попасть в окружение
Продвижение российских войск в направлении Покровска привело к отходу украинских войск с позиций к юго-востоку от Покровска, и российские войска не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что российские силы недавно захватили Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше к югу от этого населенного пункта, и, по оценкам ISW, это подтверждает российские заявления о том, что российские силы ранее захватили остальной восточный берег Карловского водохранилища в этом район.
Продвижение российских войск к югу и юго-западу от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) нивелировало российские позиции к востоку и юго-востоку от Покровска, вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил.
Однако в течение последних недель российские войска окружили украинские силы, когда они продвигались к трассе Е-50 (Донецк - Покровск), и угроза тактического окружения, вероятно, побудила украинские войска к отступлению. Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, признал 22 августа, что российское наступление побудило украинские силы к отступлению, чтобы выровнять фронт и сохранить жизни украинского личного состава.
Несколько украинских командиров, действующих на Покровском направлении, сообщили Associated Press в статье, опубликованной 22 августа, что вновь прибывшие украинские новобранцы на Покровском направлении в некоторых случаях отступили с позиций.
ISW не наблюдал сообщений о хаотичном отходе украинских войск на Покровском направлении, а отсутствие быстрых тактических успехов россиян в этом районе позволяет предположить, что украинским войскам удалось выйти из окруженных позиций в течение последних недель.
Разговоры среди российских военных блогеров о тактическом окружении в этом районе утихли.
Ключевые выводы ISW за 22 августа:
- Российское военное командование недавно передислоцировало подразделения по меньшей мере одного российского воздушно-десантного полка (ВДВ) из западной части Запорожской области в ответ на вторжение Украины в Курскую область, возможно, с целью стабилизировать линию фронта и улучшить командование и контроль над российскими призывниками.
- По сообщениям, российское военное командование перебросило на оборону Курской области силы, которые изначально предназначались для наступательных действий на севере Харьковской области.
- Возможно, Кремль принимает меры для устранения уязвимости своих границ на фоне украинского вторжения в Курскую область и после ряда безуспешных долговременных усилий, направленных на улучшение безопасности российской границы.
- Украинские войска незначительно продвинулись вперед по всей линии фронта в Курской области на фоне постоянных усилий России, направленных на то, чтобы остановить это продвижение 22 августа.
- Недавние российские наступательные действия на Покровском направлении, похоже, побудили украинских военных отступить с ограниченных позиций к юго-востоку от Покровска, и российские войска, вероятно, не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.
- По сообщениям, интенсивность действий российской авиации снижается на большей части театра боевых действий, хотя это снижение может быть временным, и его причина неясна.
- Украинские войска 22 августа осуществили ряд успешных ударов по целям в Волгоградской области и Краснодарском крае.
- Российские войска недавно продвинулись к северу от Северска, в Часовом Яру и к юго-востоку от Торецка и Покровска.
- Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн заявил 21 августа, что Союз журналистов России и Министерство цифрового развития подали в Кабинет министров законопроект, предлагающий предоставить статус ветерана журналистам, работавшим в Украине, зоне проведения "антитеррористической операции" в Курской области и других неопределенных зонах боевых действий.