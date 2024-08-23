ВПК, металлургия, финансы: США расширили санкции против секторов экономики РФ

Министерство финансов США в пятницу, 23 августа, объявило о новых санкциях против секторов российской экономики - в частности военно-промышленного комплекса и финансовых учреждений. Под новые санкции США попали более 60 российских технологических и оборонных компаний, которые играют важную роль поддержки и развития российской оборонной промышленности, отмечает американский Минфин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства

Детали: Среди них - организации, занимающиеся разработкой и модернизацией вооружений, автоматизацией и робототехникой, разработкой и приобретением электроники двойного назначения, цифровым наблюдением, интернетом вещей и искусственным интеллектом.

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Также Министерство финансов США наложило санкции на многочисленные предприятия металлургического и горнодобывающего сектора России, в частности компании по добыче стали, железа и угля, а также обслуживающие их фирмы.

Кроме того, в американском черном списке появились новые российские финансовые компании, обеспечивающие доступ Москвы к международной финансовой системе.

Это российские разработчики программ по предоставлению платежных услуг "Атол" и группа компаний "Центр финансовых технологий", а также один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков информационных технологий для финансового сектора России "Диасофт".

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Всего в новом санкционном перечне США – более 400 физических и юридических лиц. Из них более сотни связаны с сетями уклонения России от санкций, которые функционируют в 16 юрисдикциях.

Напомним: Последний масштабный пакет санкций против России американский Минфин объявлял в июне. Он, среди прочего, касался более 100 компаний российской "оборонки" и более 90 иностранных лиц и компаний, которые помогали Москве уклоняться от санкций.