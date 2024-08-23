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Ультраправая «Альтернатива для Германии» готовится основать европейскую партию

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 21:28
Ультраправая «Альтернатива для Германии» готовится основать европейскую партию
Фото: Getty Images

Ультраправая "Альтернатива для Германии" намерена основать европейскую партию, чтобы, предположительно, претендовать на получение финансирования из бюджета Европейского Союза, говорится в расследовании телеканалов NDR и WDR

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование

Детали: Утверждается, что федеральный исполнительный совет "Альтернативы для Германии" - руководящий орган партии на общегерманском уровне - принял решение о создании европейской партии.

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На это указывает в частности то, что представители "АдГ" по согласованию с партийным руководством основали ассоциацию под названием "Европа суверенных наций" - так называется и возглавляемая немецкими ультраправыми группа в Европарламенте из 25 депутатов.

В ассоциацию вошли в частности лидеры "АдГ" Тино Хрупалла и Алиса Вайдель. В ее уставе фактически прямо указано участие партий из других стран ЕС и, как отмечают журналисты, "обязательная" преданность ценностям Евросоюза.

Как предполагают NDR и WDR, "Альтернатива для Германии" может рассчитывать таким образом на получение европейского финансирования. Другие политические группы Европарламента также основали такие партии.

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Но для получения такого финансирования "АдГ" должна подать заявку не позднее конца сентября. Кроме того, создание европейской партии еще должен согласовать съезд немецких ультраправых, который состоится в середине следующего месяца.

"Европа суверенных наций" в Европарламенте насчитывает 25 депутатов из восьми стран, но подавляющее большинство мандатов – 14 – приходится на „Альтернативу для Германии".

Партию в июне выгнали из группы "Идентичность и демократия", которая объединяет европейские ультраправые и популистские политсилы.

В то же время "Европа суверенных наций" так и не смогла получить ни одной руководящей должности в Европарламенте.

Германия
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