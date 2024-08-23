Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне за сутки 33 раза атаковали Покровское направление и потеряли более 220 военных

Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 22:57
Россияне за сутки 33 раза атаковали Покровское направление и потеряли более 220 военных
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Покровском направлении, которое российские войска атаковали в течение суток 33 раза возле семи населенных пунктов, включая Покровск.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Сообщается, что в настоящее время за текущие сутки произошло 125 боевых столкновений.

Реклама:

На Харьковском направлении российские террористы пытаются потеснить наши подразделения в районах Волчанска и Глубокого. Продолжается бой вблизи Волчанска.

Сегодня украинским защитникам на Харьковском направлении удалось ликвидировать и ранить более 70 оккупантов, уничтожить четыре артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, 48 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены танк, артиллерийская система, боевая бронированная машина и пять автомобилей оккупантов.

15 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Синьковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили одиннадцать наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается четыре боестолкновения.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов. Бои продолжаются в двух локациях.

Враг семь раз, штурмовыми действиями, пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного на Северском направлении. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 20 попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Продолжается восемь боестолкновений. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации семь раз атаковали наши позиции вблизи Нелиповки и Торецка - шесть боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

Основные усилия враг направляет на Покровск, здесь, в течение дня, агрессор 33 раза атаковал в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля. 22 атаки украинские защитники уже отбили, еще 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили 14 вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои не утихают, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Времовском направлении сегодня агрессор девять раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре атаки противника, еще пять атак продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлении активных действий оккупантов не отмечено, но враг наносит авиационные удары и обстреливает территорию украинских городов и сел.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова объявили в международный розыск Интерпола

В Киеве и 4-х областях экстренные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме

видеоЗенитчики ВСУ сбили российский Су-25 на Краматорском направлении

КартаISW: Российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении

футбол"Динамо" не смогло пройти "Зальцбург" и продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы

Ночью обстреляли пост охраны Луцкого ТЦК, ранен солдат: нападающего ищут

Все новости...
Вооруженные силы
Зеленский: Постепенно вытесняем россиян из Харьковщины
В Генштабе Беларуси озвучили план действий на случай вторжения ВСУ
Тысяча и один бой Джина. Как устроена интуиция начальника штаба батальона "Ахиллес"
Последние новости
11:41
видеоНефтебазу в Ростовской области атаковали дроны ГУР и ССО
11:36
Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу, есть раненые
11:24
Цена на нефть стабильна после недавнего падения
11:23
Кулеба отправляется в Польшу и Брюссель с двухдневным визитом
11:14
Россия атаковала Херсон с беспилотников - ранены два человека
11:13
В Ровенской области упал БПЛА: обесточивались подстанции и железная дорога – Минэнерго
11:11
Экс-генерала СБУ Наумова объявили в международный розыск Интерпола
11:10
Британия поддерживает идею ударов Storm Shadow по РФ, но не хочет провоцировать США – СМИ
11:07
Формула-1Williams решили заменить Логана Сарджента на аргентинского пилота Формулы-2
10:56
Белая радуга и миражи: украинские полярники показали 5 необычных явлений возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама:
Реклама: