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На Покровском направлении россияне больше всего атаковали возле Новогродовки – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 23:44
На Покровском направлении россияне больше всего атаковали возле Новогродовки – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Покровском направлении в воскресенье зафиксирована 41 вражеская атака, почти половина из них произошли возле Новогродовки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Всего с начала суток произошло 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, но враг в воскресенье активизировался также на Лиманском и Кураховском направлениях.

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Российские захватчики нанесли один удар тремя ракетами и 58 авиаударов, сбросив 95 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 436 дронов-камикадзе и осуществили 3169 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских штурма неподалеку Волчанска и Липцов.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 оккупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БПЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля.

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На Купянском направлении враг 13 раз атаковал украинские оборонительные рубежи возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Одиннадцать боев завершены, два – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 21 боестолкновение. Российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи семи разных населенных пунктов. Концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки – провели в сумме 13 атак.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой сейчас продолжается неподалеку от Иванодарьевки.

На Краматорском направлении происходило 12 боев. Основные усилия враг прикладывал в районе Часового Яра, где провел семь безуспешных штурмов.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали украинские войска возле Нелиповки и Торецка. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак враг сконцентрировал возле Новогродовки. Силы обороны в целом на направлении отбили уже 37 штурмов, атаки оккупантов еще продолжаются неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки.

Предварительно, в воскресенье на этом направлении было обезврежено 254 оккупанта. Также уничтожено две ББМ, две артиллерийские системы, три БпЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же, повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал украинские позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Украинские воины уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты врага. Кроме того, оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих. Подсчет раненых продолжается.

На Времовском направлении противник совершил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой продолжается.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя позиции украинских подразделений.

Генштабвойна
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