В России взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95

В ночь на 26 августа украинские военные зафиксировали в воздушном пространстве России 11 бортов бомбардировщиков Ту-95МС.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в ВС сообщат дополнительно.

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Военные отметили, что не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним: Продолжается массовая атака "Шахедами". Воздушная тревога объявлена в большинстве областей страны.