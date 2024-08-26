В России взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95
Понедельник, 26 августа 2024, 04:47
В ночь на 26 августа украинские военные зафиксировали в воздушном пространстве России 11 бортов бомбардировщиков Ту-95МС.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в ВС сообщат дополнительно.
Реклама:
Военные отметили, что не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним: Продолжается массовая атака "Шахедами". Воздушная тревога объявлена в большинстве областей страны.