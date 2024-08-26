Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон после консультаций отклонил назначение премьера от левых

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 26 августа 2024, 23:59
Макрон после консультаций отклонил назначение премьера от левых
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон после консультаций со всеми парламентскими партиями отказался назначать премьер-министром Люси Касте, кандидатуру которой предложил крупнейший левый парламентский блок. Уже во вторник, 27 августа, президент начнет новые консультации "с партийными лидерами" и "личностями".

Источник: сообщение Елисейского дворца вечером в понедельник, 26 августа, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: Макрон заявил, что исключает назначение премьер-министра от "Нового народного фронта" во имя "институциональной стабильности", а уже во вторник, 27 августа, начнет новые консультации "с партийными лидерами" и "личностями".

Реклама:

"Моя ответственность заключается в том, что страна не должна быть заблокирована или ослаблена. Правящие политические партии не должны забывать об исключительных обстоятельствах, в которых были избраны их депутаты во втором туре парламентских выборов", – подчеркнул он.

Французский лидер также призвал левый блок "сотрудничать с другими политическими силами".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Макрон начал консультации с политическими партиями по назначению премьера 23 августа.
  • Ни одна партийная группа не имеет достаточного количества мест для абсолютного большинства в Национальной ассамблее (289 голосов).
  • По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром кого-то, кто имел бы лучшие шансы найти общий язык между партиями.

Читайте такжеИмпичментом не запугать: как Макрон заставляет оппонентов создать удобное для себя правительство

МакронФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фото, видео Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 47 пострадали

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Макрон
Французские левые обвинили Макрона в «перевороте» и пригрозили импичментом
Макрон призвал президента Ирана отказаться от "логики мести"
Макрон со второго раза принял отставку премьера Атталя
Последние новости
12:03
ЕС относительно атаки РФ на Полтаву: Украине необходимо иметь возможность эффективно отражать такие удары
12:02
ФутболЛунин попал в двадцатку лучших голкиперов мира
12:02
Два атомных блока украинских АЭС не работают на полную мощность – источники
12:01
фото"Пришлось через окно вылезать на улицу": охранник о попадании в университет в Сумах
11:30
обновлено, фото, видео Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 47 пострадали
11:20
В Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
видеоПремьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна вывез из Киева Дмитрука, который сбежал за границу – УП
Все новости...
Реклама:
Реклама: