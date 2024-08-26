Макрон после консультаций отклонил назначение премьера от левых

Президент Франции Эмманюэль Макрон после консультаций со всеми парламентскими партиями отказался назначать премьер-министром Люси Касте, кандидатуру которой предложил крупнейший левый парламентский блок. Уже во вторник, 27 августа, президент начнет новые консультации "с партийными лидерами" и "личностями".

Источник: сообщение Елисейского дворца вечером в понедельник, 26 августа, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: Макрон заявил, что исключает назначение премьер-министра от "Нового народного фронта" во имя "институциональной стабильности", а уже во вторник, 27 августа, начнет новые консультации "с партийными лидерами" и "личностями".

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"Моя ответственность заключается в том, что страна не должна быть заблокирована или ослаблена. Правящие политические партии не должны забывать об исключительных обстоятельствах, в которых были избраны их депутаты во втором туре парламентских выборов", – подчеркнул он.

Французский лидер также призвал левый блок "сотрудничать с другими политическими силами".

Напомним:

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Макрон начал консультации с политическими партиями по назначению премьера 23 августа.

Ни одна партийная группа не имеет достаточного количества мест для абсолютного большинства в Национальной ассамблее (289 голосов).

По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром кого-то, кто имел бы лучшие шансы найти общий язык между партиями.

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