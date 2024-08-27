Россияне выпустили по Украине 10 ракет и 81 "Шахед", 65 целей удалось сбить – Олещук

В ночь на 27 августа россияне атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", 5 крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты выпустили:

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3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),

баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),

крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),

5 крылатых ракет Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БпЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).

Прямая речь Олещука: "По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях".

Детали: Он подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, поэтому боевая работа продолжается.

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"К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожил Олещук.