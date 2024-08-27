Оккупанты ударили по Херсонщине: есть раненые
Вторник, 27 августа 2024, 09:50
Российские оккупанты утром 27 августа атаковали Новоалександровку Бериславского района Херсонщины артиллерией и дронами, два человека получили ранения.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Около семи утра российская армия ударила по Новоалександровке Бериславского района.
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Село атаковала артиллерия и дроны. Вражеским огнем повреждены по меньшей мере три жилых дома.
Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое местных жителей, которые находились на улице.
69-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение живота. У 72-летней женщины - взрывная травма, осколочные ранения ног и ушиб плеча".
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Детали: Сообщается, что обоих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.