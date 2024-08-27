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Оккупанты атаковали Харьковскую область: 1 погибший, 8 раненых, среди них подросток и беременная

Анастасия ПроцВторник, 27 августа 2024, 12:38
Оккупанты атаковали Харьковскую область: 1 погибший, 8 раненых, среди них подросток и беременная
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

27 августа армия РФ обстреляла город Богодухов в Харьковской области, в результате чего погиб 71-летний мужчина, еще 8 человек ранены. Среди них – 15-летний парень и его беременная сестра.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег СинегубовМВД Украины

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 27 августа около 9:30 вооруженные силы РФ совершили обстрел г. Богодухов. Одно из попаданий зафиксировано вблизи автобусной остановки. Погиб 71-летний мужчина. Трое мужчин, женщина, 15-летний парень и его беременная сестра получили ранения".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Также оккупанты попали по объекту промышленности, повредили частные домовладения, хозяйственные постройки и авто. По предварительным данным, россияне били по населенному пункту из российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Обновлено: Впоследствии в МВД Украины сообщили, что в результате атаки пострадали 8 человек. Трех пострадавших госпитализировали в больницу. Также, по данным правоохранителей, оккупанты обстреливали город кассетными боеприпасами из РСЗО "Торнадо-С".

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Харьковская областьжертвы
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