Оккупанты атаковали Харьковскую область: 1 погибший, 8 раненых, среди них подросток и беременная
27 августа армия РФ обстреляла город Богодухов в Харьковской области, в результате чего погиб 71-летний мужчина, еще 8 человек ранены. Среди них – 15-летний парень и его беременная сестра.
Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, МВД Украины
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 27 августа около 9:30 вооруженные силы РФ совершили обстрел г. Богодухов. Одно из попаданий зафиксировано вблизи автобусной остановки. Погиб 71-летний мужчина. Трое мужчин, женщина, 15-летний парень и его беременная сестра получили ранения".
Детали: Также оккупанты попали по объекту промышленности, повредили частные домовладения, хозяйственные постройки и авто. По предварительным данным, россияне били по населенному пункту из российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Обновлено: Впоследствии в МВД Украины сообщили, что в результате атаки пострадали 8 человек. Трех пострадавших госпитализировали в больницу. Также, по данным правоохранителей, оккупанты обстреливали город кассетными боеприпасами из РСЗО "Торнадо-С".
Что предшествовало:
- В ночь на 27 августа армия РФ ударила ракетой "Искандер" по объекту инфраструктуры в селе Андреевка Харьковской области, в результате атаки пострадали 4 человека.