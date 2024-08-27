Оккупанты начали вербовать индонезийцев на войну с Украиной – СМИ

Один из оккупационных батальонов начал в соцсетях вербовать на войну с Украиной "добровольцев из Индонезии".

Источник: "Новая газета Европа"

Детали: Армянский батальон "АрБат", входящий в состав интернациональной бригады россиян "Пятнашка", объявил о наборе добровольцев из Индонезии. Обучение новобранцев будет происходить в оккупированной части Донецкой области.

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В частности, в публикации "АрБат" говорится о том, "уже есть ряд местных жителей", которые готовы отправиться в оккупированную Донецкую область и там пройти обучение у инструкторов захватчиков.

Также к посту добавлено видео, предположительно, с тремя гражданами Индонезии, которые произносят ""АрБат" - сила".