Во Франции продлили арест Дурова еще на 48 часов
Вторник, 27 августа 2024, 12:57
Вечером 26 августа прокурор Парижа продлил срок содержания под стражей руководителя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов в рамках расследования киберпреступлений.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Журналисты напомнили, что расследование касается преступлений, связанных с вероятными незаконными транзакциями, детской порнографией и мошенничеством в мессенджере, а также с отказом передавать информацию властям.
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Напомним:
- Во Франции в субботу вечером задержали основателямессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.
- Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.
- Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.