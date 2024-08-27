Во Франции продлили арест Дурова еще на 48 часов

Вечером 26 августа прокурор Парижа продлил срок содержания под стражей руководителя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов в рамках расследования киберпреступлений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Журналисты напомнили, что расследование касается преступлений, связанных с вероятными незаконными транзакциями, детской порнографией и мошенничеством в мессенджере, а также с отказом передавать информацию властям.

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Напомним: