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Украина покажет США список целей в РФ для ATACMS, чтобы получить разрешение на удары от Байдена – СМИ  

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 27 августа 2024, 13:17
Украина покажет США список целей в РФ для ATACMS, чтобы получить разрешение на удары от Байдена – СМИ  
Запуск ракеты ATACMS с пусковой установки M270 MLRS. Фото wikipedia.org

Украина планирует передать администрации президента Джо Байдена перечень целей в глубине территории России, чтобы таким образом попытаться убедить США снять ограничения на применение американского оружия.

Источник: Европейская правда со ссылкой на Politico

Детали: Издание пишет, что это не первый подобный список, подготовленный Киевом, но он будет более детальным.

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Отмечаются, что перечень целей якобы хотят показать американским коллегам уже на этой неделе, когда министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетят Вашингтон.

Собеседники Politico говорят, что в списке будет несколько очень "жирных" целей, которые можно было бы достать с помощью американских дальнобойных ракет, и в Киеве надеются таким шагом –- предоставлением списка – наконец убедить президента Байдена снять ограничения. 

В Белом доме – кроме опасений эскалации – свою позицию объясняют еще и тем, что в таком разрешении будет "мало тактических преимуществ", поскольку РФ выводит важные цели из зоны возможного поражения. К тому же там считают, что Украине не хватит ракет ATACMS из тех, которые США могут передать, для нанесения ударов и по целям в оккупированном Крыму, и на территории России. В администрации Байдена считают, что кампания ударов Украины по целям в Крыму является результативной. 

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Предыстория:

  • На брифинге 26 августа представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что изменений в политике США по применению Украиной переданного оружия не было.
  • Однако некоторые украинские депутаты и чиновники говорят, что видят признаки того, что в Вашингтоне думают о снятии ограничений в ближайшее время.
  • Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

УкраинаСШАРосcия
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