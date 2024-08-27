Украина покажет США список целей в РФ для ATACMS, чтобы получить разрешение на удары от Байдена – СМИ  

Украина планирует передать администрации президента Джо Байдена перечень целей в глубине территории России, чтобы таким образом попытаться убедить США снять ограничения на применение американского оружия.

Источник: Европейская правда со ссылкой на Politico

Детали: Издание пишет, что это не первый подобный список, подготовленный Киевом, но он будет более детальным.

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Отмечаются, что перечень целей якобы хотят показать американским коллегам уже на этой неделе, когда министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетят Вашингтон.

Собеседники Politico говорят, что в списке будет несколько очень "жирных" целей, которые можно было бы достать с помощью американских дальнобойных ракет, и в Киеве надеются таким шагом –- предоставлением списка – наконец убедить президента Байдена снять ограничения.

В Белом доме – кроме опасений эскалации – свою позицию объясняют еще и тем, что в таком разрешении будет "мало тактических преимуществ", поскольку РФ выводит важные цели из зоны возможного поражения. К тому же там считают, что Украине не хватит ракет ATACMS из тех, которые США могут передать, для нанесения ударов и по целям в оккупированном Крыму, и на территории России. В администрации Байдена считают, что кампания ударов Украины по целям в Крыму является результативной.

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