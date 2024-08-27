Украина покажет США список целей в РФ для ATACMS, чтобы получить разрешение на удары от Байдена – СМИ
Украина планирует передать администрации президента Джо Байдена перечень целей в глубине территории России, чтобы таким образом попытаться убедить США снять ограничения на применение американского оружия.
Источник: Европейская правда со ссылкой на Politico
Детали: Издание пишет, что это не первый подобный список, подготовленный Киевом, но он будет более детальным.
Отмечаются, что перечень целей якобы хотят показать американским коллегам уже на этой неделе, когда министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетят Вашингтон.
Собеседники Politico говорят, что в списке будет несколько очень "жирных" целей, которые можно было бы достать с помощью американских дальнобойных ракет, и в Киеве надеются таким шагом –- предоставлением списка – наконец убедить президента Байдена снять ограничения.
В Белом доме – кроме опасений эскалации – свою позицию объясняют еще и тем, что в таком разрешении будет "мало тактических преимуществ", поскольку РФ выводит важные цели из зоны возможного поражения. К тому же там считают, что Украине не хватит ракет ATACMS из тех, которые США могут передать, для нанесения ударов и по целям в оккупированном Крыму, и на территории России. В администрации Байдена считают, что кампания ударов Украины по целям в Крыму является результативной.
Предыстория:
- На брифинге 26 августа представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что изменений в политике США по применению Украиной переданного оружия не было.
- Однако некоторые украинские депутаты и чиновники говорят, что видят признаки того, что в Вашингтоне думают о снятии ограничений в ближайшее время.
- Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.