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В Кракове будут судить двух "вагнеровцев"

Иванна КостинаВторник, 27 августа 2024, 17:01
В Кракове будут судить двух вагнеровцев
Наемник группы "Вагнер", фото РИА Новости

В Краковском воеводском суде 9 сентября начнется судебный процесс над двумя россиянами, членами группы Вагнера, которых обвиняют в участии в международной вооруженной группировке и работе на иностранную разведку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Обвинительный акт был подан в июне прокурором Малопольского отдела по борьбе с организованной преступностью.

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Двое граждан Российской Федерации - Алексей Т. и Андрей Г. - были обвинены в деятельности в пользу иностранной спецслужбы и в участии в международном вооруженном объединении с целью совершения преступлений террористического характера.

Как сообщили в пресс-службе Краковского воеводского суда, первое судебное заседание было назначено на 9 сентября.

Согласно обвинительному акту, подсудимые занимались вербовкой на территории Польши в запрещенную международным правом военную службу наемников, так называемой группы Вагнера.

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"С этой целью они расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклеек, которые позволяли установить непосредственный контакт с последующими лицами, ответственными за вербовку и организацию", – сообщили в Национальной прокуратуре.

Обвиняемым также предъявили обвинение в том, что они действовали в интересах разведывательной службы Российской Федерации (Службы внешней разведки), ведя гибридную войну, в том числе пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

Мужчины были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности в августе 2023 года в Варшаве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Перед этим в Кракове появились наклейки с призывом присоединиться к группе Вагнера.

ПольшаВагнер
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