Комендантский час усилили еще в трех общинах Донецкой области

Ограничения на передвижение гражданских лиц во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общин Донецкой области будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской - с 17:00 до 9:00.

Источник: глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин

Прямая речь: "Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общины ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины - с 17:00 до 9:00".

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Детали: Глава области отметил, что соответствующее распоряжение подписал накануне, а 27 августа оно вступает в силу.

Филашкин еще раз призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается в области, - соблюдать комендантский час.

Напомним: С 12 августа в Донецкой области в зависимости от фронта действуют два графика комендантского часа: в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00; в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.