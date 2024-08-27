Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комендантский час усилили еще в трех общинах Донецкой области

Валентина РоманенкоВторник, 27 августа 2024, 17:38
Комендантский час усилили еще в трех общинах Донецкой области
иллюстративное фото с сайта "Армія Inform"

Ограничения на передвижение гражданских лиц во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общин Донецкой области будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской - с 17:00 до 9:00.

Источник: глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин

Прямая речь: "Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общины ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины - с 17:00 до 9:00".

Реклама:

Детали: Глава области отметил, что соответствующее распоряжение подписал накануне, а 27 августа оно вступает в силу.

Филашкин еще раз призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается в области, - соблюдать комендантский час.

Напомним: С 12 августа в Донецкой области в зависимости от фронта действуют два графика комендантского часа: в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00; в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.

Донецкая областькомендантский часвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяРоссийские войска запустили ударные БпЛА. Также есть информация о взлете Ту-22

США объявили санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы

дополнено«Перезагрузка правительства": фракция „Слуга народа“ определила, кто займет должности

Графики отключения света в четверг: ограничения будут легче

Шуфричу в суд вызвали врачей из-за плохого самочувствия

видеоНападение на военных в Луцке: полиция задержала мужчину, который стрелял из ружья

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
Оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях – Генштаб
В Reuters подтвердили гибель сотрудника в Краматорске
Последние новости
03:15
В Киевской области второй раз за ночь работает ПВО
02:21
видеоВ Беларуси этой ночью сбивают российские "Шахеды": подняли истребители
02:05
Бокс52-летняя украинка продолжает биться в ринге и получает за это по 200 евро за раунд
01:55
Харрис согласилась на правила дебатов от Трампа
01:15
Паралимпиада-20242 мировых рекорда и 4 золота. Итоги выступления украинских спортсменов 4 сентября
00:41
Энергетика зимой: по оптимистическому сценарию возможны отключения света до 12 часов в сутки – ЦПД
00:00
Премьер Канады неожиданно потерял партнера по коалиции, вырос риск досрочных выборов
23:53
В ВР поступили представления о назначении новых кандидатур в Кабмине
23:35
Новости экономики 4 сентября: Миссия МВФ, сокращение государственного долга, увольнение министров
23:20
Генштаб: На фронте горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: