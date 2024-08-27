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В Одессе разоблачили организацию, сбывавшую наркотики почти во всех регионах Украины

Валентина РоманенкоВторник, 27 августа 2024, 18:24
В Одессе разоблачили организацию, сбывавшую наркотики почти во всех регионах Украины
фото СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовали преступную организацию, которая изготавливала и продавала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, жители Киевской области в начале 2023 года создали преступную организацию, к которой привлекли более десяти человек из разных регионов Украины - Киева, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей.

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В специально приспособленных помещениях участники группировки организовали изготовление наркотиков. Мощности нарколаборатории, обустроенной на территории одного из дачных кооперативов Одессы, позволяли им изготавливать до 100 кг наркотиков ежемесячно. В дальнейшем они сбывали "товар" через сеть Интернет с использованием чат-ботов, а также отправляли через почтового оператора.

Правоохранители одновременно провели более 40 обысков в 15 регионах страны, в том числе в нарколаборатории. Изъяли более 280 литров прекурсоров, почти 17 кг запрещенных веществ, технологическое оборудование нарколаборатории, банковские карты, черновые записи, мобильные телефоны и оргтехнику.

Среди изъятого у фигурантов - крупные партии амфетамина, мефедрона и особо опасного психотропа PVP, отмечают в СБУ.

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Были задержаны 10 участников преступной организации, среди которых - лидеры и приближенные к ним лица.

Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

наркотикиСБУОфис генпрокурораОдесса
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